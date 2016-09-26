und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FatlMacdCandle - Indikator für den MetaTrader 5
Der FatlMacd Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Algorithmus des FatlMacd Indikators.
In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.
Abb.1. Der FatlMacdCandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14151
