DigitalF-T01_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der DigitalF-T01 Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen
Der Indikator benötigt die Datei DigitalF-T01.mq5. Kopieren Sie diese <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der DigitalF-T01_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14135
