Der DigitalF-T01 Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die Datei DigitalF-T01.mq5. Kopieren Sie diese <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der DigitalF-T01_HTF Indikator