CG Oszillator - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Witold Wozniak
Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002.
Er erstellt Kauf- und Verkaufssignale. Die einfachste Verwendungsmethode dieses Indikators entspricht vollkommen der des Stochastik Oszillators.
Siehe auch im Artikel "Anwendung der Fisher-Transformation und der umgekehrten Fisher-Transformation bei der Marktanalyse mit MetaTrader5".
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/540
