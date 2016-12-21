CG Oszillator

Wirklicher Autor:



Witold Wozniak

Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002.



Er erstellt Kauf- und Verkaufssignale. Die einfachste Verwendungsmethode dieses Indikators entspricht vollkommen der des Stochastik Oszillators.

Siehe auch im Artikel "Anwendung der Fisher-Transformation und der umgekehrten Fisher-Transformation bei der Marktanalyse mit MetaTrader5".

