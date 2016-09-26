und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
channel_breakout_entry_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 785
Der channel_breakout_entry Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen
Der Indikator benötigt die Datei channel_breakout_entry.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der channel_breakout_entry_HTF Indikator
Der Indikator färbt Kerzen anhand Lows und Highs vorheriger Balken.Exp_CHOWithFlat
Der Exp_CHOWithFlat Expert Advisor basiert auf der Farbänderung des CHOWithFlat Indikators.
Der ChanellOnParabolic Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern.CGOscillatorSign
Ein Semaphor-Indikator, der die Kreuzung des CGOscillator Oszillators mit der Signallinie verwendet.