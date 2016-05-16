CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

RPoint - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1075
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
rpoint.mq5 (5.56 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Aborigen

Das Chart von X-points reversal. Es ist ein qualifizierter ZigZag auf der Grundlage von HiLo.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.10.2007.  

Fig.1 Der RPoint Indikator

Fig.1 Der RPoint Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1410

Exp_RD-TrendTrigger Exp_RD-TrendTrigger

Das Exp_RD-TrendTrigger Handelssystem basiert auf der Änderung der Trendrichtung angezeigt durch den RD-TrendTrigger Oszillator.

Exp_CandleStop_Trailing Exp_CandleStop_Trailing

Der Expert Advisor bewegt StopLoss der offenen Positionen entlang der Grenze des Kanals des CandleStop Indikators

RoundPrice-Ext RoundPrice-Ext

Ein sehr praktischer Indikator zur Bestätigung von Eröffnungssignalen

PrevDayAndFloatingPivot PrevDayAndFloatingPivot

Die Indikatoren Prev Day und Floating Pivot.