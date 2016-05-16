Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
RPoint - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Aborigen
Das Chart von X-points reversal. Es ist ein qualifizierter ZigZag auf der Grundlage von HiLo.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.10.2007.
Fig.1 Der RPoint Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1410
Exp_RD-TrendTrigger
Das Exp_RD-TrendTrigger Handelssystem basiert auf der Änderung der Trendrichtung angezeigt durch den RD-TrendTrigger Oszillator.Exp_CandleStop_Trailing
Der Expert Advisor bewegt StopLoss der offenen Positionen entlang der Grenze des Kanals des CandleStop Indikators
RoundPrice-Ext
Ein sehr praktischer Indikator zur Bestätigung von EröffnungssignalenPrevDayAndFloatingPivot
Die Indikatoren Prev Day und Floating Pivot.