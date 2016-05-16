Wirklicher Autor:

Aborigen

Das Chart von X-points reversal. Es ist ein qualifizierter ZigZag auf der Grundlage von HiLo.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.10.2007.

Fig.1 Der RPoint Indikator