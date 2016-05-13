Der echte Autor:

igorad

Der Trendindikator. Die Indikatorlinie auf Level 50 kann als Punkt zur Bestimmung des Trends dienen, wobei die gegenseitige Kreuzung dieser Linien als Signal zum Ausführen von Trades dienen kann.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 25.10.2007.

Abb.1 Der StepSto_v1 Indikator