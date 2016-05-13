und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StepSto_v1 - Indikator für den MetaTrader 5
- 844
Der echte Autor:
igorad
Der Trendindikator. Die Indikatorlinie auf Level 50 kann als Punkt zur Bestimmung des Trends dienen, wobei die gegenseitige Kreuzung dieser Linien als Signal zum Ausführen von Trades dienen kann.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 25.10.2007.
Abb.1 Der StepSto_v1 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1404
