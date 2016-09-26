und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
720
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen
Der Indikator benötigt die Datei ColorSchaffDeMarkerTrendCycle.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14063
Der Schaff Trend Cycle Indikator basiert auf der Differenz zwischen zwei DeMarker Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.
