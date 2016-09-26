



Der Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle Experte beruht auf der Änderung der Lage des ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Oszillators hinsichtlich der überkauften bzw. überverkauften Ebenen. Das Signal für die Ausführung eines Trades wird in dem Moment generiert, falls ein Balken schließt, wenn die Null-Ebene überschritten wurde.

Der generierte Expert Advisor benötigt die kompilierte Indikatordatei ColorSchaffDeMarkerTrendCycle.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart





Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H4:

Abb.2. Chart der Testergebnisse