CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
738
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
colorschaffdemarkertrendcycle.mq5 (11.01 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
exp_colorschaffdemarkertrendcycle.mq5 (6.46 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Der Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle Experte beruht auf der Änderung der Lage des ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Oszillators hinsichtlich der überkauften bzw. überverkauften Ebenen. Das Signal für die Ausführung eines Trades wird in dem Moment generiert, falls ein Balken schließt, wenn die Null-Ebene überschritten wurde.

Der generierte Expert Advisor benötigt die kompilierte Indikatordatei ColorSchaffDeMarkerTrendCycle.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart


Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H4:

Abb.2. Chart der Testergebnisse

Abb.2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14064

ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF

Der ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern.

LSMA_Angle_Candle LSMA_Angle_Candle

Der LSMA_Angle_ Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

Exp_ColorZerolagDeMarker Exp_ColorZerolagDeMarker

Der Exp_ColorZerolagDeMarker Experte eröffnet eine Position, wenn die Wolke des ColorZerolagDeMarker Indikators ihre Farbe ändert.

Chande Momentum Oscillator_Candle Chande Momentum Oscillator_Candle

Der Chande Momentum Oscillator Indikator realisiert als Folge von Kerzen.