Bei der Verwendung von Text-Grafiken in den Indikatoren ist es oft notwendig, die Möglichkeit zu implementieren, die Schriftart zu ändern.



Die nächstliegendste Lösung in einem solchen Fall wäre die manuelle Eingabe des Schriftnamens in eine Zeile in den Eingabe-Parametern, aber das ist nicht sehr bequem und ist anfällig für Fehler. Effizienter wäre eine Methode, die den Nutzer aus einem enumerations-Drop-Down-Menü die Schriftart auswählen lässt. Vorgestellt wird eine Lösung dieser Aufgabe.

Ein Beispiel mag genügen, die Verwendung der Bibliothek zu zeigen. Angenommen, wir haben einen Indikator (ChartInfo_Old.mq5), der einen Text in eine Ecke des Charts schreibt. Hier sind die Eingabeparameter:

input string Text= "Real" ; input color TextColor=Red; input int FontSize= 24 ; input type_font FontType=Font7; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ;

Damit hat das Eingabefenster des Indikators folgendes Aussehen:





Um den Nutzer von der Notwendigkeit der manuellen Eingabe des Schriftnamens zu befreien, ergänzen Sie Sie ein wenig Ihren Code:

1. Laden Sie die GetFontName.mqh-Datei mit Hilfe der #include-Direktive:

#include <GetFontName.mqh>

2. Ersetzen Sie diese Zeile der FontType-Eingabeparameter:

input string FontType= "Courier New" ;

durch die Zeile

input type_font FontType=Font7;

Somit haben wir jetzt die Art der Variablen Nutzung verändert. Die Art der vorherigen Variablen war eine string-Variable, die auf globaler Ebene deklariert wurde

string sFontType;

Jetzt wurde die Variable FontType durch sFontType ersetzt. Dies geschieht nur an einem Ort:

SetTLabel( 0 , "Info_Label" , 0 ,WhatCorner, ENUM_ANCHOR_POINT ( 2 *WhatCorner), 5 ,Y_,Text,TextColor,sFontType,FontSize);

Jetzt muss die Variable sFontType noch in OnInit() initialisiert werden. Das geschieht durch ein paar wenige Code-Zeilen:

CFontName FONT; sFontType=FONT.GetFontName(FontType);

Jetzt kann der überarbeitete Indikator ChartInfo.mq5 kompiliert werden.

Und wir sehen sofort die Änderung in dem Eingabefenster des Indikators:





Die Arbeit mit der Wahl der Schriftarten ist erheblich komfortabler geworden.