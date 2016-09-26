



Eine Version des DeMarkerTrend_x10 Indikators mit der Option, Eingabeparameter für jeden DeMarker Oszillator, der bei der Anzeige aktueller Trends verwendet wird, individuell einzustellen.

Der Indikator verwendet die Klasse GetFontName.mqh (muss in den Ordner client_terminal_data\folder\MQL5\Include kopiert werden).

Abb.1. Der DeMarkerTrend_x10Full Indikator