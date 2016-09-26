CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

LSMA_Angle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
642
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Der LSMA_Angle Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Zeitrahmen

Der Indikator benötigt die Datei LSMA_Angle.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Indikator LSMA_Angle_HTF

Abb.1. Der LSMA_Angle_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14045

LSMA_HTF LSMA_HTF

Der LSMA Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

StochasticTrend_x10Full StochasticTrend_x10Full

Eine Version des StochasticTrend_x10 Indikators mit der Option, Eingabeparameter für jeden Stochastic Oszillator, welcher bei der Anzeige aktueller Trends verwendet wird, individuell einzustellen.

Exp_LSMA_Angle Exp_LSMA_Angle

Der Exp_LSMA_Angle basiert auf dem LSMA_Angle Historgramm Ausbruch der überkauften und überverkauften Ebenen.

DeMarkerTrend_x10 DeMarkerTrend_x10

Der DeMarkerTrend_x10 Indikator zeigt die Lage des DeMarker Oszillators von zehn verschiedenen Zeitrahmen aus an.