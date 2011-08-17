Скользящая средняя с двойным адаптивным JMA-сглаживанием ценового ряда.

Формула вычисления этой средней:

J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))



где:

JMA() - алгоритм адаптивного усреднения;

PRICE[] - значение ценового ряда;

bar - текущий бар.

Средняя хорошо работает на краткосрочных и среднесрочных трендах. Увлекаться большими значениями глубины второго сглаживания Length2 с этим индикатором не стоит. В такой ситуации индикатор начинает работать как обычная JMA-средняя с параметром Length, равным сумме Length1 и Length2.

Индикаторы ColorJ2JMA и J2JMA используют класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".