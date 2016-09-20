Der Indikator J2JMA in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus J2JMA.

In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators J2JMA.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Der Indikator J2JMACandle