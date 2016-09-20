CodeBaseKategorien
Indikatoren

J2JMACandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
725
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
j2jma.mq5 (7.36 KB) ansehen
j2jmacandle.mq5 (7.36 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der Indikator J2JMA in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus J2JMA.

In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators J2JMA.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Рис.1.Der Indikator J2JMACandle

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13835

ColorJ2JMAStDev ColorJ2JMAStDev

Der Indikator ColorJ2JMA mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbige Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.

ColorJ2JMA_HTF ColorJ2JMA_HTF

Der Indikator ColorJ2JMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

J2JMASign J2JMASign

Der Semaphore Signalindikator, der aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes J2JMA gebaut wurde.

J_TPO_HTF J_TPO_HTF

Der Indikator J_TPO mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.