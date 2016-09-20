CodeBaseKategorien
Indikatoren

ColorJ2JMAStDev - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
708
(20)
colorj2jmastdev.mq5 (14.86 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Der Indikator ColorJ2JMA mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbige Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.

Wenn die standarte Abweichung des Indikators ColorJ2JMA im Bereich zwischen der Werte der Parameter dK1 und dk2, dann entsteht auf dem gleitenden Mittelwert ein kleiner farbiger Punkt mit einer Farbe, die der aktuellen Trendsrichtung entsprich.

input double dK1=1.5;  // Koeffizient 1 für den quadratischen Filter
input double dK2=2.5;  // Koeffizient 2 für den quadratischen Filter

Wenn der Wert der standardmäßigen Abweichung mehr als Wert des Eingangsparameters dk2 wird, so wird der farbige Punkt größer. So wird die Indikation der Trendskraft mit drei Niveaus der Kraft erhalten:

  1. Schwach — gibt es keine farbige Punkte;
  2. Mittler — die kleinen farbigen Punkte;
  3. Stark — die großen farbigen Punkte.

Der Indikator ColorJ2JMAStDev verwendet die Klasse der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator ColorJ2JMAStDev

Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13830

ColorJ2JMA_HTF ColorJ2JMA_HTF

Der Indikator ColorJ2JMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

iVAR_HTF iVAR_HTF

Der Indikator iVAR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

J2JMACandle J2JMACandle

Der Indikator J2JMA in einer Kerzen-Form.

J2JMASign J2JMASign

Der Semaphore Signalindikator, der aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes J2JMA gebaut wurde.