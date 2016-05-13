und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Beschreibung
Die Klasse wurde für die Berechnung des technischen Indikators Average Directional Movement Index Wilder (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) unter Verwendung des Algorithmus für den Ringbuffer entworfen.
Deklaration
class CADXWOnRingBuffer
Titel
#include <IncOnRingBuffer\CADXWOnRingBuffer.mqh>
Die Datei der CADXOnRingBuffer.mqh Klasse sollte in den Ordner IncOnRingBuffer der in MQL5\Include\ erstellt werden muss kopiert werden. Zwei Dateien mit Beispielen die von dieser Klasse verwendet werden wurden dieser Beschreibung angehängt. Die Datei mit der Klasse des Ringbuffers und die Klasse des Moving Average müssen sich auch in diesem Ordner befinden.
Klassenmethoden
//--- initialization method: bool Init( // gibt false bei Fehler zurück, bei Erfolg - true int ma_period = 14, // Periode für Glättung des gleitenden Durchschnittsw ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_SMMA, // Methode der Glättung des gleitenden Durchschnitts int size_buffer = 256, // Größe des Ringbuffers, Anzahl der gespeicherten Daten bool as_series = false // true bei Zeitreihen, false wenn die übliche Indexierung ein Eingabedaten angewendet werden soll ); //--- Methode zur Berechnung basierend auf Zeitreihen oder Indikatorenbuffers: int MainOnArray( // gibt die Anzahl der verarbeiteten Element zurück const int rates_total, // die Größe des Arrays const int prev_calculated, // verabeitete Elemente im vorherigen Aufruf const double &high[] // Maximalwert Array const double &low[] // Minimalwert Array const double &close[] // Schlusspreis Array ); //--- Methode zur Berechnung auf Basis von einzelnen Reihenelementen des Arrays double MainOnValue( // gibt den ADXW Wert für das Mengenelement zurück const int rates_total, // die Größe des Arrays const int prev_calculated, // Elemente des Arrays verarbeitet const int begin, // von wo die signifikanten Daten des Arrays beginnen const double high, // der Maximalwert const double low, // der Minimlalwert const double close, // Schlusspreis const int index // der Elementindex ); //--- Zugriffsmethoden auf die Daten: int BarsRequired(); // Gibt notwendige Zahl von Balken zurück, die zum Zeichnen des Indikators benötigt werden string NameADXW(); // gibt den Namen des Indikators zurück string NameNDI(); // gibt den Namen der negativen Directional Movement Indikatorlinie zurück string NamePDI(); // gibt den Namen der positiven Directional Movement Indikatorlinie zurück string MAMethod(); // Gibt die Glättungsmethode in Form einer Textzeile zurück int MAPeriod(); // Gibt die Periode für die Glättung zurück int Size(); // Gibt die Größe des Ringbuffers zurück
Die berechneten Daten des Indikators vom Ringbuffer zu erhalten ist wie bei gewöhnlichen Arrays möglich. Zum Beispiel:
#include <IncOnRingBuffer\CADXWOnRingBuffer.mqh> CADXWOnRingBuffer adxw; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Benutzerdefinierte Indikatoriterationsfunktion | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //--- Berechnung des Indikators: adxw.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... //--- kopiere Daten des "adxw" Ringbuffersn in den Indikator: for(int i=start;i<rates_total;i++) { ADXW_Buffer[i] = adxw[rates_total-1-i]; // Average Directional Movement Index Wilder PDI_Buffer[i] = adxw.pdi[rates_total-1-i]; // positiver Directional Index NDI_Buffer[i] = adxw.ndi[rates_total-1-i]; // negativer Directional Index } ... }
Beachten Sie, dass die Indexierung für den Ringbuffer die gleiche ist, wie für Zeitreihen.
Beispiele
- Die Datei Test_ADXW_OnArrayRB.mq5 berechnet den Indikator auf Basis der Preiszeitreihe. Die Anwendung der MainOnArray() Methode wird demonstriert
- Die Datei Test_ADXW_OnValueRB.mq5 demonstriert die Verwendung der MainOnValue() Methode. Zuerst wird der ADXW Indikator berechnet und gezeichnet. Dann werden auf Basis des Ringbuffers dieses Indikators drei Linien des ADXW Indikators berechnet.
Das Ergebnis der Arbeit des Test_ADXW_OnArrayRB.mq5 mit einer gesetzten Ringbuffergröße von 256 Elementen Bei der Programmierung wurden die Entwicklungen der MetaQuotes Software Corp., Integer und GODZILLA verwendet.
Das Ergebnis der Arbeit des Test_ADXW_OnValueRB.mq5 mit einer gesetzten Ringbuffergröße von 256 Elementen
Das Ergebnis der Arbeit des Test_ADXW_OnArrayRB.mq5 mit einer gesetzten Ringbuffergröße von 256 Elementen
Bei der Programmierung wurden die Entwicklungen der MetaQuotes Software Corp., Integer und GODZILLA verwendet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1356
