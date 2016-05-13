und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
VininI_Trend_XMA_WPR - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 796
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Victor Nicolaev
Ein Trend Indikator der seine Werte von den Signalen des Williams Percent Range Indikator und der Gruppe seiner Signallinien, deren Periode sich in einer arithmetischen Reihe ändern, ableitet.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 19.09.2008.
Abb.1 Der VininI_Trend_XMA_WPR Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1359
Ein Trend Indikator der seine Werte von den Signalen der Gruppe von gleitenden Durchschnitten, deren Periode sich in einer arithmetischen Reihe ändern, ableitet.Pivot Points to Html
Dieses Skript berechnet Pivotpunkte für alle Symbole der Marktübersicht und zeigt die Ergebnisse in einer HTML-Datei an.
Ein Trend Indikator der seine Werte von den Signalen des LRMA Moving Average Indikator und der Gruppe seiner Signallinien, deren Periode sich in einer arithmetischen Reihe ändern, ableitet.Klasse um den MACD unter Verwendung des Ringbuffers zu zeichnen
Diese Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Moving Average Konvergenz/Divergenz (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.