Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorZerolagMomentum_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 621
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der ColorZerolagMomentum Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die ColorZerolagMomentum.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der ColorZerolagMomentum_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13325
DailySize
Indikator der Range der täglichen Preisbewegung. zeigt die Historie der täglichen Preisfluktuationen.ColorSTLM_HTF
Der ColorSTLM Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
ColorZerolagMomentumOSMA_HTF
Der ColorZerolagMomentumOSMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.ColorZerolagMomentumOSMACandle
Der ColorZerolagMomentumOSMA Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen.