Indikatoren

ColorZerolagMomentumOSMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der ColorZerolagMomentumOSMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die ColorZerolagMomentumOSMA.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ColorZerolagMomentumOSMA_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13326

