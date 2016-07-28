und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorZerolagMomentumOSMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 640
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der ColorZerolagMomentumOSMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die ColorZerolagMomentumOSMA.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der ColorZerolagMomentumOSMA_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13326
Der ColorZerolagMomentum Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.DailySize
Indikator der Range der täglichen Preisbewegung. zeigt die Historie der täglichen Preisfluktuationen.
Der ColorZerolagMomentumOSMA Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen.CandleSizes
Der Indikator zeigt die Größe von einem der drei Kerzenelemente: oberer Schatten, unterer Schatten oder Körper. Er zeigt den aktuellen Kerzenwert und den täglichen Mittelwert für ein bestimmtes Element.