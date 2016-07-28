CodeBaseKategorien
Indikatoren

ColorZerolagTriXOSMACandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
688
(20)
Der ColorZerolagTriXOSMA Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen. Kerzen erscheinen als Ergebnis relevanter Preiszeitreihene, die vom ColorZerolagTriXOSMA Algorithmus verarbeitet wurden.

In vielen Fällen ist ein solcher Ansatz zum Zwecke der Analyse informativer.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei ColorZerolagTriXOSMA.ex5 Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ColorZerolagTriXOSMACandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13223

Exp_ColorZerolagTriXOSMA Exp_ColorZerolagTriXOSMA

Der Exp_ColorZerolagTriXOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagTriXOSMA Histogramms.

ColorZerolagTriXOSMA_HTF ColorZerolagTriXOSMA_HTF

Der ColorZerolagTriXOSMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Aggressiveness_HTF Aggressiveness_HTF

Der Aggressiveness Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ATR_Trailing_HTF ATR_Trailing_HTF

Der ATR_Trailing Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.