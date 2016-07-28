und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorZerolagTriXOSMACandle - Indikator für den MetaTrader 5
Der ColorZerolagTriXOSMA Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen. Kerzen erscheinen als Ergebnis relevanter Preiszeitreihene, die vom ColorZerolagTriXOSMA Algorithmus verarbeitet wurden.
In vielen Fällen ist ein solcher Ansatz zum Zwecke der Analyse informativer.
Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei ColorZerolagTriXOSMA.ex5 Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der ColorZerolagTriXOSMACandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13223
