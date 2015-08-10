CodeBaseSecciones
ColorZerolagTriXOSMACandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador ColorZerolagTriXOSMA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorZerolagTriXOSMA de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorZerolagTriXOSMA.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagTriXOSMACandle

Exp_ColorZerolagTriXOSMA Exp_ColorZerolagTriXOSMA

El experto Exp_ColorZerolagTriXOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del histograma ColorZerolagTriXOSMA.

ColorZerolagTriXOSMA_HTF ColorZerolagTriXOSMA_HTF

Indicador ColorZerolagTriXOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Aggressiveness_HTF Aggressiveness_HTF

Indicador Aggressiveness con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ATR_Trailing_HTF ATR_Trailing_HTF

Indicador ATR_Trailing con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.