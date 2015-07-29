请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorZerolagTriXOSMACandle - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1181
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
本 ColorZerolagTriXOSMA 指标以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 ColorZerolagTriXOSMA 算法处理之后的结果。
在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。
此指标需要编译的指标文件 ColorZerolagTriXOSMA.ex5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. ColorZerolagTriXOSMACandle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13223
Exp_ColorZerolagTriXOSMA
基于 ColorZerolagTriXOSMA 直方条方向改变的 Exp_ColorZerolagTriXOSMA EA。ColorZerolagTriXOSMA_HTF
此 ColorZerolagTriXOSMA 指标在输入参数中有时间帧选项。
Aggressiveness_HTF
此激进指标在输入参数中有时间帧选项。ATR_Trailing_HTF
此 ATR_Trailing 指标在输入参数中有时间帧选项。