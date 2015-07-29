代码库部分
ColorZerolagTriXOSMACandle - MetaTrader 5脚本

ColorZerolagTriXOSMA 指标以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 ColorZerolagTriXOSMA 算法处理之后的结果。

在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。

此指标需要编译的指标文件 ColorZerolagTriXOSMA.ex5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. ColorZerolagTriXOSMACandle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13223

