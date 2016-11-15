コードベースセクション
インディケータ

ColorZerolagTriXOSMACandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

ローソク足のシーケンスとして実装されたColorZerolagTriXOSMA指標。ローソク足は、ColorZerolagTriXOSMAアルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。

多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。

この指標はコンパイルされたColorZerolagTriXOSMA.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　ColorZerolagTriXOSMACandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13223

