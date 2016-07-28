CodeBaseKategorien
Aggressiveness_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
745
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Aggressiveness Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die Aggressiveness.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der Aggressiveness_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13224

ColorZerolagTriXOSMACandle ColorZerolagTriXOSMACandle

Der ColorZerolagTriXOSMA Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen.

Exp_ColorZerolagTriXOSMA Exp_ColorZerolagTriXOSMA

Der Exp_ColorZerolagTriXOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagTriXOSMA Histogramms.

ATR_Trailing_HTF ATR_Trailing_HTF

Der ATR_Trailing Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

AvgRange_HTF AvgRange_HTF

Der AvgRange Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.