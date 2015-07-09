O indicador ColorZerolagTriXOSMA implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como um resultado da timeseries dos preços relevantes processados ​​pelo algoritmo ColorZerolagTriXOSMA.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

Este indicador requer o arquivo do indicador ColorZerolagTriXOSMA.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorZerolagTriXOSMACandle