ColorZerolagTriXOSMACandle - indicador para MetaTrader 5
- 958
O indicador ColorZerolagTriXOSMA implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como um resultado da timeseries dos preços relevantes processados pelo algoritmo ColorZerolagTriXOSMA.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
Este indicador requer o arquivo do indicador ColorZerolagTriXOSMA.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorZerolagTriXOSMACandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13223
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagTriXOSMA baseia-se na mudança de direção do histograma ColorZerolagTriXOSMA.ColorZerolagTriXOSMA_HTF
O indicador ColorZerolagTriXOSMA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador Aggressiveness com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.ATR_Trailing_HTF
O indicador ATR_Trailing com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.