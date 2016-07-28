Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ATR_Trailing_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 867
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der ATR_Trailing Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die ATR_Trailing.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der ATR_Trailing_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13225
Aggressiveness_HTF
Der Aggressiveness Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.ColorZerolagTriXOSMACandle
Der ColorZerolagTriXOSMA Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen.
AvgRange_HTF
Der AvgRange Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Correlate
Der Indikator zeigt die Korrelation zwischen Währungen.