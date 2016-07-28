CodeBaseKategorien
Exp_ColorZerolagTriXOSMA - Experte für den MetaTrader 5

Der Exp_ColorZerolagTriXOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagTriXOSMA Histogramms. The signal is formed when a bar is closing if there is change in Moving Average direction.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei ColorZerolagTriXOSMA.ex5. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Trade Beispiele am Chart

Testergebnisse für 2014 für GBPJPY H4:

Abb.2. Chart mit Testergebnissen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13221

