Индикатор Aggressiveness с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор ATR_Trailing с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Эксперт Exp_ColorZerolagTriXOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagTriXOSMA.

Панель служит для быстрой оценки эффективности торговой стратегии за выбранный диапазон времени (в прошлом) и по магику.