ColorZerolagTriXOSMACandle - индикатор для MetaTrader 5
- 1704
Индикатор ColorZerolagTriXOSMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorZerolagTriXOSMA соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagTriXOSMA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagTriXOSMACandle
