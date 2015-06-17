CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorZerolagTriXOSMACandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1704
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ColorZerolagTriXOSMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorZerolagTriXOSMA соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagTriXOSMA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagTriXOSMACandle

Рис.1. Индикатор ColorZerolagTriXOSMACandle

ATR_Trailing_HTF ATR_Trailing_HTF

Индикатор ATR_Trailing с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Aggressiveness_HTF Aggressiveness_HTF

Индикатор Aggressiveness с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorZerolagTriXOSMA Exp_ColorZerolagTriXOSMA

Эксперт Exp_ColorZerolagTriXOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagTriXOSMA.

Панель Статистика трейдера Панель Статистика трейдера

Панель служит для быстрой оценки эффективности торговой стратегии за выбранный диапазон времени (в прошлом) и по магику.