ColorZerolagTriXOSMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 647
-
Der ColorZerolagTriXOSMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die ColorZerolagTriXOSMA.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der ColorZerolagTriXOSMA_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13220
Geglätteter ColorZerolagTriX Indikator, der Wert der Änderung wird als farbiges Histogramm dargestellt.ColorZerolagTriX_HTF
Der ColorZerolagTriX Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der Exp_ColorZerolagTriXOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagTriXOSMA Histogramms.ColorZerolagTriXOSMACandle
Der ColorZerolagTriXOSMA Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen.