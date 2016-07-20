und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorZeroLAG_MA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 690
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der ColorZeroLAG_MA Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei ColorZeroLAG_MA.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der ColorZeroLAG_MA_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13176
