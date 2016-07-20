und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
WRB - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator bestimmt und markiert WRB ("Wide Range Bars" [überlange Kerzen] oder "Wide Range Bodies" [überlange Kerzenkörper]). Da die WRBs selbst nicht so nützlich sind, bestimmt der Indikator auch versteckte Kurslücken auf Basis dieser Bars. Er zeigt die gefüllten und ungefüllten Lücken in unterschiedlicher Weise, zur schnellen Beurteilung der aktuellen Situation. Sie können auch eine Benachrichtigung aktivieren, wenn der Preis den Bereich einer ungefüllten Lücke erreicht.
Eingabe-Parameter:
- UseWholeBars (Standard = false) — wenn true, sucht der Indikator nach überlangen Bars (Wide Range Bars), statt nach überlangen Kerzenkörper (Wide Range Bodies).
- WRB_LookBackBarCount (Standard = 3) — Anzahl der Bars zur Bestimmung der WRB. Je höher die Zahl, desto seltener und bedeutender sind die WRBs.
- WRB_WingDingsSymbol (Standard = 115) — Nummer des bestimmten Textsymbols. Standardmäßig wird eine kleine Raute verwendet.
- HGcolor1 (Standard = clrDodgerBlue) — erste (Standard-) Farbe der Rechtecke der versteckten Lücken.
- HGcolor2 (Standard = clrBlue) — zweite Farbe der versteckten Lücken.
- HGstyle (Standard = STYLE_SOLID) — Stil der Linie für die Rechtecke der versteckten Lücken.
- StartCalculationFromBar (Standard = 100) — Anzahl der Bars des Charts zurück für die Suche und Markierung der WBRs und der versteckten Lücken.
- HollowBoxes (Standard = false) — wenn true, werden die Rechtecke der versteckten Lücken nicht ausgefüllt.
- DoAlerts (Standard = false) — true schaltet die Benachrichtigung beim Erreichen der Preise der Zonen der versteckten Lücken an.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13177
