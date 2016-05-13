CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_ColorJVariation - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
712
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_colorjvariation.mq5 (6.17 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
colorjvariation.mq5 (7.41 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Handelssystem, das den ColorJVariation Oszillator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn der Indikator die Farbe wechselt.

Handelssystem, das den ColorJVariation Oszillator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn der Indikator die Farbe wechselt.

Kopieren sie die compilierte ColorJVariation.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Abb. 1. Eine Folge von historischen Trades am Chart

Testergebnisse für 2011 AUDUSD Daily:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1315

