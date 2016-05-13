Handelssystem, das den ColorJVariation Oszillator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn der Indikator die Farbe wechselt.

Kopieren sie die compilierte ColorJVariation.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Eine Folge von historischen Trades am Chart

Testergebnisse für 2011 AUDUSD Daily:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse