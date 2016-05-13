und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_ColorJVariation - Experte für den MetaTrader 5
Handelssystem, das den ColorJVariation Oszillator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn der Indikator die Farbe wechselt.
Kopieren sie die compilierte ColorJVariation.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Eine Folge von historischen Trades am Chart
Testergebnisse für 2011 AUDUSD Daily:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1315
