CCIBands_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der CCIBands Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei CCIBands.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der CCIBands_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13130

