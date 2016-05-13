und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_XRVI - Experte für den MetaTrader 5
Handelssystem, das den XRVI Indikator verwendet. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird beim Schließen eines Balkens gebildet wenn eine Kreuzung des Oszillators und seiner Signallinie auftritt.
Kopieren sie die compilierte XRVI.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Eine Folge von historischen Trades am Chart
Testergebnisse für 2011 für XAUUSD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1305
