Expert Advisors

Exp_XRVI - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
801
(17)
exp_xrvi.mq5 (7.94 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
xrvi.mq5 (9.04 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Handelssystem, das den XRVI Indikator verwendet. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird beim Schließen eines Balkens gebildet wenn eine Kreuzung des Oszillators und seiner Signallinie auftritt.

Kopieren sie die compilierte XRVI.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

 Testergebnisse für 2011 für XAUUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

