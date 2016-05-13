Der echte Autor:

MetaQL

Dieser Signalpfeil-Indikator verwendet Divergenzen und Konvergenzen zwischen dem RSI Indikator (Schlusspreise werden verwendet). Der RSI Indikator wird auf Schlusspreise berechnet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 29.06.2009.

Abb.1 Der TANGO Indikator