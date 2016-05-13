Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
TANGO - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
MetaQL
Dieser Signalpfeil-Indikator verwendet Divergenzen und Konvergenzen zwischen dem RSI Indikator (Schlusspreise werden verwendet). Der RSI Indikator wird auf Schlusspreise berechnet.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 29.06.2009.
Abb.1 Der TANGO Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1308
