Der ADXCrossing_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des ADXCrossing Indikators auf der gewählten Bar als Grafikobjekt für die Trendrichtung oder die Richtung des Markteintritts. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.

Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

Des ADXCrossing Indikators Eingabe-Parameter: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint ADXPeriod= 50 ; Der notwendigen Eingabeparameter des ADXCrossing_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrLime ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Diese Eingabeparameter des ADXCrossing_HTF_Signal Indikators sind notwendig für Warnungen und Tonsignale: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Im Fall, dass der ADXCrossing_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) mehrfach verwendet werden.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei ADXCrossing.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. ADXCrossing_HTF_Signal. Ein Signal der Trendfortsetzung

Abb.2. The ADXCrossing_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt

