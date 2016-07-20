CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fx10Setup - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
771
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

palanka

Ein einfacher Trend-Indikator basierend auf einer Gruppe von technischen Indikatoren. Der Anfang eines starken Trends wird durch Bars in der entsprechenden Farbe gekennzeichnet.

Abb.1. Der Fx10Setup Indikator

Abb.1. Der Fx10Setup Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13076

Statistische Funktionen Statistische Funktionen

Eine Reihe von statistischen Funktionen zur Kalkulation einiger Werte zur Beschreibung von Zeitreihen.

Rainbow_Clouds_HTF Rainbow_Clouds_HTF

Der Rainbow_Clouds Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu bestimmen.

Fx10Setup_HTF Fx10Setup_HTF

Der Fx10Setup Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

Donchian_Fibo_Clouds Donchian_Fibo_Clouds

Der Donchian_Fibo Indikator umgesetzt als Wolke.