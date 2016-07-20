Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Fx10Setup - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
palanka
Ein einfacher Trend-Indikator basierend auf einer Gruppe von technischen Indikatoren. Der Anfang eines starken Trends wird durch Bars in der entsprechenden Farbe gekennzeichnet.
Abb.1. Der Fx10Setup Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13076
Statistische Funktionen
Eine Reihe von statistischen Funktionen zur Kalkulation einiger Werte zur Beschreibung von Zeitreihen.Rainbow_Clouds_HTF
Der Rainbow_Clouds Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu bestimmen.
Fx10Setup_HTF
Der Fx10Setup Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.Donchian_Fibo_Clouds
Der Donchian_Fibo Indikator umgesetzt als Wolke.