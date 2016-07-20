Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Fx10Setup_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 643
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Fx10Setup Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei Fx10Setup.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Fx10Setup_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13078
