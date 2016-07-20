Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Donchian_Fibo_Clouds_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 809
Der Donchian_Fibo_Clouds Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei Donchian_Fibo_Clouds.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Donchian_Fibo_Clouds_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13089
