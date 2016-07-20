CodeBaseKategorien
Indikatoren

ChangeOfVolatility_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
691
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
Der ChangeOfVolatility Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei ChangeOfVolatility.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der ChangeOfVolatility_HTF Indikator

Abb.1. Der ChangeOfVolatility_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13053

