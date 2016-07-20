CodeBaseKategorien
Chande_Kroll_Stop_v1_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Chande_Kroll_Stop_v1 Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei Chande_Kroll_Stop_v1.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Chande_Kroll_Stop_v1_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13005

Exp_BlauTVI Exp_BlauTVI

Der Exp_BlauTVI Expert Advisor basiert auf den Signalen des BlauTVI Trend Indikators.

BlauTStochI_HTF BlauTStochI_HTF

Der BlauTStochI Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

Chande_Kroll_Stop_v1_Sign Chande_Kroll_Stop_v1_Sign

Ein Signal-Indikator auf Basis des Chande_Kroll_Stop_v1 Indikators.

Attention Level Attention Level

Der Indikator fügt eine horizontale Nicht-Handels-Linie in den Chart, um dem Intraday-Händler bei der Bewertung einer Trendwende innerhalb des Tages zu helfen.