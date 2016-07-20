und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Chande_Kroll_Stop_v1_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 672
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Chande_Kroll_Stop_v1 Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei Chande_Kroll_Stop_v1.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Chande_Kroll_Stop_v1_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13005
Der Exp_BlauTVI Expert Advisor basiert auf den Signalen des BlauTVI Trend Indikators.BlauTStochI_HTF
Der BlauTStochI Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.
Ein Signal-Indikator auf Basis des Chande_Kroll_Stop_v1 Indikators.Attention Level
Der Indikator fügt eine horizontale Nicht-Handels-Linie in den Chart, um dem Intraday-Händler bei der Bewertung einer Trendwende innerhalb des Tages zu helfen.