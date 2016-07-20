Der BlauTStochI Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

Der Exp_BlauTVI Expert Advisor basiert auf den Signalen des BlauTVI Trend Indikators.

Ein Signal-Indikator auf Basis des Chande_Kroll_Stop_v1 Indikators.

Der Indikator fügt eine horizontale Nicht-Handels-Linie in den Chart, um dem Intraday-Händler bei der Bewertung einer Trendwende innerhalb des Tages zu helfen.