Wirklicher Autor:

LeMan

Der BinaryWave Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.

Wenn die Standardabweichung des BinaryWave Indikators zwischen den Parameterwerten von dK1 und dK2 ist, erscheint ein kleiner farbiger Punkt auf dem gleitenden Durchschnitt. Seine Farbe entspricht der aktuellen Trendrichtung.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Wenn die Standardabweichung höher wird als der eingegebene Wert für dK2, steigt die Punktgröße. Somit erhalten wir 3 Stufen für die Trend-Stärke:

Schwach — keine Punkte; Medium — kleine farbige Punkte; Stark — große farbige Punkte.

Abb.1. Der BinaryWave_StDev Indikator