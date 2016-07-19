und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der HullTrend_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des HullTrendSign Indikators auf der gewählten Bar als Grafikobjekt für die Trendrichtung oder die Richtung des Markteintritts. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.
Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.
Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.
- Die Eingabeparameter des HullTrendSign:
input string Symbol_=""; // Handelssymbol input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung input uint XLength=20; // Periodenlänge des Indikators input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis des Indikators input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA; // Glättungsverfahren input int XPhase=15; // Glättungsparameter //--- XPhase: für JJMA variiert er zw. -100...+100, bestimmt die Qualität des transienten Vorganges; input uint XLength1=5; // Glättunglänge input Smooth_Method XMA_Method1=MODE_JJMA; // Glättungsverfahren input int XPhase1=100; // Glättungsparameter //--- XPhase: für JJMA variiert er zw. -100...+100, bestimmt die Qualität des transienten Vorganges;
- Die notwendigen Eingabeparameter des HullTrend_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
//---- Indikator Anzeige-Werte input uint SignalBar=0; // Index der Bar für das Signal (0 ist die aktuelle Bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indikator Anzeigenname input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet; // Farbe Aufwärtstrend input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Farbe Abwärtstrend input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Farbe Indikatorname input uint Symbols_Size=60; // Größe des Signalsymbols input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamens input int X_1=5; // Horizontaler Versatz des Namens input int Y_1=-15; // Vertikaler Versatz des Namens input bool ShowIndName=true; // Anzeigen des Indikatornamens? input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Darstellungsecke input uint X_=0; // Horizontaler Versatz input uint Y_=20; // Vertikaler Versatz
- Die Eingabeparameter des HullTrend_HTF_Signal Indikators für die Warnung und das Tonsignal:
//---- Einstellungen der Warnungen input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Optionen zur Auslösung input uint AlertCount=0; // Anzahl der Warnungen
Im Fall, dass der HullTrend_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.
Der Indikator benötigt die Indikatordatei HullTrendSign.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. HullTrend_HTF_Signal. Ein Signal der Trendfortsetzung
Abb.2. Der HullTrend_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12831
