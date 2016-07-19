CodeBaseKategorien
Indikatoren

HullTrend_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
959
(14)
Der HullTrend_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des HullTrendSign Indikators auf der gewählten Bar als Grafikobjekt für die Trendrichtung oder die Richtung des Markteintritts. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.

Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

  1. Die Eingabeparameter des HullTrendSign:
    input string Symbol_="";                               // Handelssymbol
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung

input uint XLength=20;                                 // Periodenlänge des Indikators
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;                  // Kalkulationspreis des Indikators
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA;              // Glättungsverfahren
input int XPhase=15;                                   // Glättungsparameter
//--- XPhase: für JJMA variiert er zw. -100...+100, bestimmt die Qualität des transienten Vorganges;
input uint XLength1=5;                                 // Glättunglänge
input Smooth_Method XMA_Method1=MODE_JJMA;             // Glättungsverfahren
input int XPhase1=100;                                 // Glättungsparameter
//--- XPhase: für JJMA variiert er zw. -100...+100, bestimmt die Qualität des transienten Vorganges;
  2. Die notwendigen Eingabeparameter des HullTrend_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
    //---- Indikator Anzeige-Werte
input uint SignalBar=0;                                // Index der Bar für das Signal (0 ist die aktuelle Bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indikator Anzeigenname
input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet;              // Farbe Aufwärtstrend
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Farbe Abwärtstrend
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Farbe Indikatorname
input uint Symbols_Size=60;                            // Größe des Signalsymbols
input uint Font_Size=10;                               // Schriftgröße des Indikatornamens
input int X_1=5;                                       // Horizontaler Versatz des Namens
input int Y_1=-15;                                     // Vertikaler Versatz des Namens
input bool ShowIndName=true;                           // Anzeigen des Indikatornamens?
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Darstellungsecke
input uint X_=0;                                       // Horizontaler Versatz
input uint Y_=20;                                      // Vertikaler Versatz
  3. Die Eingabeparameter des HullTrend_HTF_Signal Indikators für die Warnung und das Tonsignal:
    //---- Einstellungen der Warnungen
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Optionen zur Auslösung
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl der Warnungen

Im Fall, dass der HullTrend_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei HullTrendSign.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. HullTrend_HTF_Signal. Ein Signal der Trendfortsetzung

Abb.2. Der HullTrend_HTF_Signal Indikator, Signal zum Markteintritt

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12831

