Exp_ADXCrossing - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 771
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Ein Handelssystem, das den ADXCrossing Indikator verwendet.
Eine Handelsentscheidung fällt, wenn ein farbiger Punkt erscheint.
Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierten Indikatordatei ADXCrossing.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunterladen.
Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1. Handelsbeispiele auf dem Chart
Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H1:
Abb.2. Test-Ergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12830
