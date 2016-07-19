CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_ADXCrossing - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
771
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
adxcrossing.mq5 (6.77 KB) ansehen
exp_adxcrossing.mq5 (7.34 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Handelssystem, das den ADXCrossing Indikator verwendet.

Eine Handelsentscheidung fällt, wenn ein farbiger Punkt erscheint.

Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierten Indikatordatei ADXCrossing.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunterladen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Abb.1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H1:

Abb. 2. Test-Ergebnisse

Abb.2. Test-Ergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12830

XXRSX_StDev_Signal XXRSX_StDev_Signal

Ein Signal-Indikator auf Basis des XXRSX_StDev Indikators.

XCCX_StDev_Signal XCCX_StDev_Signal

Ein Signal-Indikator auf Basis des XCCX_StDev Indikators.

HullTrend_HTF_Signal HullTrend_HTF_Signal

Der HullTrend_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des HullTrendSign Indikators.

LaguerreCandle LaguerreCandle

Der Laguerre Indikator realisiert als Folge von Kerzen.