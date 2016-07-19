Ein Fraktal-Indikator mit erweiterter Funktionalität.

Der NRatio_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des NRatioSign Indikators.

Eine Signal-Indikator basierend auf Haupt- und Signallinie des AdaptiveRVI Indikators

Eine Signal-Indikator basierend auf dem Kreuzen von Haupt- und Signallinie des AdaptiveCyberCycleSign Indikators