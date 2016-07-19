CodeBaseKategorien
NRatio_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
820
(18)
Der NRatio_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des NRatioSign Indikators auf der gewählten Bar als Grafikobjekt für die Trendrichtung oder die Richtung des Markteintritts. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.

Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

  1. Die NRatioSign Eingabeparameter:
    input string Symbol_="";                          // Handelssymbol
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;        // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA;          // Glättungsverfahren
input int XLength=3;                              // Glättungslänge                    
input int XPhase=15;                              // Glättungsparameter
//--- XPhase: für JJMA variiert er zw. -100...+100, bestimmt die Qualität des transienten Vorganges;
//--- XPhase: für VIDIA ist es die Periodenlänge des CMO, für AMA ist es die Periodenlänge des langsamen MA
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;             // Kalkulationspreis
input double Kf=1;
input double Fast=2;
input double Sharp=2;
input Alg_Method Mode=MODE_OUT;                   // Ausbruchs-Algorithmus
input uint NRatio_UpLevel=80;                     // Überkauft Level
input uint NRatio_DnLevel=20;

  2. Die notwendigen Eingabeparameter des NRatio_HTF_Signal für die Darstellung:
    //---- Indikator Darstellungsparameter
input uint SignalBar=0;                                // Index der Bar für das Signal (0 ist die aktuelle Bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indikator Anzeigenname
input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet;              // Farbe Aufwärtstrend
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Farbe Abwärtstrend
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Farbe Indikatorname
input uint Symbols_Size=60;                            // Größe des Signalsymbols
input uint Font_Size=10;                               // Schriftgröße des Indikatornamens
input int X_1=5;                                       // Horizontaler Versatz des Namens
input int Y_1=-15;                                     // Vertikaler Versatz des Namens
input bool ShowIndName=true;                           // Zeigen des Indikatornamens
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Die Ecke der Darstellung des Symbols
input uint X_=0;                                       // Horizontaler Versatz
input uint Y_=20;                                      // Vertikaler Versatz
  3. Die Eingabeparameter des NRatio_HTF_Signal Indikators, die für das Auslösen der Warnung und Tonsignale benötigt werden:
    //---- Einstellungen der Warnungen
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Optionen zur Auslösung
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl der Warnungen

Im Fall, dass der NRatio_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei NRatioSign.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der NRatio_HTF_Signal indicator. Ein Signal der Trendfortsetzung

Abb. 2. Der NRatio_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12695

