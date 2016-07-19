Der NRatio_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des NRatioSign Indikators auf der gewählten Bar als Grafikobjekt für die Trendrichtung oder die Richtung des Markteintritts. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.

Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

Die NRatioSign Eingabeparameter: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XLength= 3 ; input int XPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input double Kf= 1 ; input double Fast= 2 ; input double Sharp= 2 ; input Alg_Method Mode=MODE_OUT; input uint NRatio_UpLevel= 80 ; input uint NRatio_DnLevel= 20 ;

Die notwendigen Eingabeparameter des NRatio_HTF_Signal für die Darstellung:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrBlueViolet ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Die Eingabeparameter des NRatio_HTF_Signal Indikators, die für das Auslösen der Warnung und Tonsignale benötigt werden:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Im Fall, dass der NRatio_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei NRatioSign.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der NRatio_HTF_Signal indicator. Ein Signal der Trendfortsetzung

Abb. 2. Der NRatio_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt