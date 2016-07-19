und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AFL_Winner_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
Der AFL_Winner_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und die Signale des AFL_WinnerSign Indikators als farbiges Grafikobjekt zur Trendbestimmung oder für den Markteintritt. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.
Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.
Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.
- Die AFL_WinnerSign Eingabeparameter:
input string Symbol_=""; // Handelssymbol input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung input uint iAverage=5; // Periodenlänge für Eingabedaten input uint iPeriod=10; // Periodenlänge für das Finden der Extrema input Smooth_Method iMA_Method=MODE_SMA; // Verfahren der ersten Glättung input uint iLength=5; // Glättungslänge input int iPhase=15; // Glättungsparameter, // für JJMA variiert er zw. -100...+100, bestimmt die Qualität des transienten Vorganges; // für VIDIA ist es die Periodenlänge des CMO, für AMA ist es die Periodenlänge des langsamen MA input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED; // Kalkulationspreis input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volumen
- Die notwendigen Eingabeparameter des AFL_Winner_HTF_Signal für die Darstellung:
//---- Indikator Darstellungsparameter input uint SignalBar=0; // Index der Bar für das Signal (0 ist die aktuelle Bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indikator Anzeigenname input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet; // Farbe Aufwärtstrend input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Farbe Abwärtstrend input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Farbe Indikatorname input uint Symbols_Size=60; // Größe des Signalsymbols input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamens input int X_1=5; // Horizontaler Versatz des Namens input int Y_1=-15; // Vertikaler Versatz des Namens input bool ShowIndName=true; // Zeigen des Indikatornamens input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Die Ecke der Darstellung des Symbols input uint X_=0; // Horizontaler Versatz input uint Y_=20; // Vertikaler Versatz
- Die Eingabeparameter des AFL_Winner_HTF_Signal Indikators für die Warnung und das Tonsignal:
//---- Alert Einstellungen input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Optionen zur Auslösung input uint AlertCount=0; // Anzahl der Warnungen
Im Fall, dass der AFL_Winner_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.
Der Indikator benötigt die Indikatordatei AFL_WinnerSign.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb. 1. Der AFL_Winner_HTF_Signal indicator. Ein Signal der Trendfortsetzung
Abb. 2. Der AFL_Winner_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12607
