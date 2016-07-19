Der AFL_Winner_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und die Signale des AFL_WinnerSign Indikators als farbiges Grafikobjekt zur Trendbestimmung oder für den Markteintritt. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.

Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

Die AFL_WinnerSign Eingabeparameter:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint iAverage= 5 ; input uint iPeriod= 10 ; input Smooth_Method iMA_Method= MODE_SMA ; input uint iLength= 5 ; input int iPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_WEIGHTED ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; Die notwendigen Eingabeparameter des AFL_Winner_HTF_Signal für die Darstellung:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrBlueViolet ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Die Eingabeparameter des AFL_Winner_HTF_Signal Indikators für die Warnung und das Tonsignal:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Im Fall, dass der AFL_Winner_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei AFL_WinnerSign.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb. 1. Der AFL_Winner_HTF_Signal indicator. Ein Signal der Trendfortsetzung

Abb. 2. Der AFL_Winner_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt