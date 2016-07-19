CodeBaseKategorien
Der AFL_Winner_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und die Signale des AFL_WinnerSign Indikators als farbiges Grafikobjekt zur Trendbestimmung oder für den Markteintritt. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.

Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

  1. Die AFL_WinnerSign Eingabeparameter:
    input string Symbol_="";                               // Handelssymbol
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung
input uint iAverage=5;                                 // Periodenlänge für Eingabedaten
input uint iPeriod=10;                                 // Periodenlänge für das Finden der Extrema
input Smooth_Method iMA_Method=MODE_SMA;               // Verfahren der ersten Glättung
input uint iLength=5;                                  // Glättungslänge                    
input int iPhase=15;                                   // Glättungsparameter,
                                                       // für JJMA variiert er zw. -100...+100, bestimmt die Qualität des transienten Vorganges;
                                                       // für VIDIA ist es die Periodenlänge des CMO, für AMA ist es die Periodenlänge des langsamen MA
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED;               // Kalkulationspreis
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;      // Volumen
  2. Die notwendigen Eingabeparameter des AFL_Winner_HTF_Signal für die Darstellung:
    //---- Indikator Darstellungsparameter
input uint SignalBar=0;                                // Index der Bar für das Signal (0 ist die aktuelle Bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indikator Anzeigenname
input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet;              // Farbe Aufwärtstrend
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Farbe Abwärtstrend
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Farbe Indikatorname
input uint Symbols_Size=60;                            // Größe des Signalsymbols
input uint Font_Size=10;                               // Schriftgröße des Indikatornamens
input int X_1=5;                                       // Horizontaler Versatz des Namens
input int Y_1=-15;                                     // Vertikaler Versatz des Namens
input bool ShowIndName=true;                           // Zeigen des Indikatornamens
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Die Ecke der Darstellung des Symbols
input uint X_=0;                                       // Horizontaler Versatz
input uint Y_=20;                                      // Vertikaler Versatz
  3. Die Eingabeparameter des AFL_Winner_HTF_Signal Indikators für die Warnung und das Tonsignal:
    //---- Alert Einstellungen
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Optionen zur Auslösung
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl der Warnungen

Im Fall, dass der AFL_Winner_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei AFL_WinnerSign.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb. 1. Der AFL_Winner_HTF_Signal indicator. Ein Signal der Trendfortsetzung

Abb. 2. Der AFL_Winner_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12607

