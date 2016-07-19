und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Candle Time End and Spread - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt zugleich den aktuellen Spread und die Zeit bis zum Schluss der Bar (Kerze).
Einstellungen:
Die Einstellungen umfassen nur zwei Parameter: die Farbe des Indikators und sein Platz auf dem Chart.
