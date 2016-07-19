CodeBaseKategorien
Indikatoren

Candle Time End and Spread - Indikator für den MetaTrader 5

Olexiy Polyakov
3720
(126)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Sergeev

Der Indikator zeigt zugleich den aktuellen Spread und die Zeit bis zum Schluss der Bar (Kerze).

Einstellungen:

Die Einstellungen umfassen nur zwei Parameter: die Farbe des Indikators und sein Platz auf dem Chart.

Die Einstellungen für die Zeit des Kerzenendes und des Spreads

Der Indikator zeigt zugleich den aktuellen Spread und die Zeit bis zum Schluss der Bar (Kerze)

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12611

