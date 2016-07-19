und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ein Klasse für das Arbeiten mit drei Arten von Tasten - Bibliothek für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1198
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Diese Klasse erstellt interaktive Tasten mit unterschiedlichen Zuständen auf einem Preischart.
Sie wurde für einen Wettbewerb vom großzügigen TheXpert entwickelt. Danke.
Eine Demonstration der CBtn Klasse
Klassen-Methoden
Create(long chart_id,int sub_wnd,string name,int x,int y,int dx,int dy) - erstelle eine Taste mit den Parametern:
- Fensterbezeichner
- Unterfenster Nummer
- Tastenname
- X Koordinate
- Y Koordinate
- Horizontale Größe
- Vertikale Größe
Resources(string img_up,string img_up_active="",string img_dn="",string img_dn_active="",string img_up_disable="",string img_dn_disable="",string img_mask="") - bestimme das Bild für verschiedene Tastenzustände:
- Normale Taste, nicht gedrückt
- Taste mit Cursor darüber
- Taste, gedrückt
- gedrückte Taste mit Cursor darüber
- Deaktivierte Taste
- Konturmaske der Taste
SetUseMask(ENUM_USEMASK mask,int x=0,int y=0) - erstellt die Maske durch die Farbe angegebener Pixel; die Maske wird aus den normalen nicht-gedrückten Tasten erstellt.
- Verwendeter Maskentyp
- X Koordinate
- Y Koordinate
SetUseMask(ENUM_USEMASK mask,uint acolor) - erstellt die Maske durch die Farbe; die Maske wird aus den normalen nicht-gedrückten Tasten erstellt.
- Verwendeter Maskentyp
- Farbe
SetCorner(ENUM_BASE_CORNER corner) - bestimme die Ecke, an der die Taste verankert wird
SetAnchor(ENUM_ANCHOR_POINT anchor) - setzt den Anker Typ
SetX(int x) - setzt die X-Koordinate
SetY(int y) - setzt die Y-Koordinate
SetXY(int x,int y) - Einzelmethode zum Setzen der X und Y Koordinaten
On(bool state) - setze den Tastenzustand (true für gedrückt, false für nicht-gedrückt)
Enable(bool state) - aktiviere/deaktiviere die Taste
Paint(void) - zeichne die Taste
Event(int id,long lparam,double dparam,string sparam) - Ereignisweiterleitung an die Taste
alle Parameter wurden von der Funktion OnChartEvent dupliziert
GetX(void) - liefert die X Koordinate
GetY(void) - liefert die Y Koordinate
GetEnable(void) - liefert den aktiviert/deaktiviert Zustand
GetOn(void) - liefert den gedrückt/nicht-gedrückt Zustand
GetCorner(void) - liefert die Ecke, in der die Taste verankert wurde
GetAnchor(void) - liefert den Ankertyp
AddText(int x,int y,string font_name,int font_size,color text_color,string text) - ergänzt die Taste um Text
- X Koordinate
- Y Koordinate
- Schriftname
- Schriftgröße
- Schriftfarbe
- Text
Text(string text) - aktualisiere den Text der Taste (funktioniert nur mit AddText(...)-Aufruf)
Erstellen der Taste
Standardmäßig hat eine Taste folgende Parameter:
- Nicht-gedrückt
- Aktiviert
- Verankert in der linken oberen Ecke des Charts
- Verankert durch die obere linke Ecke der Taste
Einstellungen der Tastenmaske
Standardmäßig wird die Taste wird aus dem Bild der normalen nicht-gedrückten Taste erstellt. Transparente Pixel dienen als Maske.
- UseMask(MASK_STANDALONE_RESOURCE) - die Maske verwendet ein Bild bestimmt in Resources(). Wenn das Bild nicht gesetzt wurde, wird die ganze Tasten-Fläche (Rechteck) als Arbeitsbereich verwendet.
- UseMask(MASK_PIXEL,x,y) - die Maske verwendet die Farbe der spezifizierten Pixel. Wenn die Pixelfarbe nicht die angegebene ist, wird sie die der Maske. Wurden die Koordinate nicht bestimmt, werden die Koordinaten [0,0] verwendet.
- UseMask(MASK_COLOR,color) - bestimmt die Farbe für die Maske. Wenn die Pixelfarbe nicht die angegebene ist, wird sie die der Maske. Die Farbe sollte im ARGB-Format angegeben werden.
Beispiel
//+------------------------------------------------------------------+ //| 3dButtons.mq5 | //| Copyright 2015, fyords | //| https://login.mql5.com/ru/users/fyords | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, fyords" #property link "https://www.mql5.com/en/users/fyords" #property version "1.01" //+------------------------------------------------------------------+ //| Insert resources | //+------------------------------------------------------------------+ #resource "img\\200_1.bmp" #resource "img\\200_2.bmp" #resource "img\\200_3.bmp" #resource "img\\200_4.bmp" #resource "img\\200_5.bmp" #resource "img\\200_6.bmp" //+------------------------------------------------------------------+ #include "Class.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ enum Adjust { UpperLeft, UpperRight, LowerLeft, LowerRight }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Input property | //+------------------------------------------------------------------+ input Adjust adj_corner=UpperLeft; //Ecke //+------------------------------------------------------------------+ //| Global variables | //+------------------------------------------------------------------+ CBtn *btn[]; int num_buttons; //+------------------------------------------------------------------+ //| Initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { long wnd=ChartID(); int sub_wnd=ChartWindowOnDropped(); ArrayFree(btn); int n=0; num_buttons=0; for(int y=0;y<3;y++) { for(int x=0;x<3;x++) { ArrayResize(btn,n+1); btn[n]=new CBtn; btn[n].Create(wnd,sub_wnd,"3dButtons_"+(string)MathRand(),x*152+10,y*152+10,200,200); btn[n].Resources("img\\200_1.bmp","img\\200_2.bmp","img\\200_3.bmp","img\\200_4.bmp","img\\200_5.bmp","img\\200_6.bmp"); btn[n].AddText(80,80,"Arial",25,clrWhite,"Button"+(string)(n+1)); switch(adj_corner) { case UpperLeft: btn[n].SetAnchor(ANCHOR_LEFT_UPPER); btn[n].SetCorner(CORNER_LEFT_UPPER); break; case UpperRight: btn[n].SetAnchor(ANCHOR_RIGHT_UPPER); btn[n].SetCorner(CORNER_RIGHT_UPPER); break; case LowerLeft: btn[n].SetAnchor(ANCHOR_LEFT_LOWER); btn[n].SetCorner(CORNER_LEFT_LOWER); break; case LowerRight: btn[n].SetAnchor(ANCHOR_RIGHT_LOWER); btn[n].SetCorner(CORNER_RIGHT_LOWER); break; } btn[n].Paint(); n++; } } ChartRedraw(); num_buttons=ArraySize(btn); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { for(int i=0;i<num_buttons;i++) delete btn[i]; ArrayFree(btn); } //+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { for(int i=0;i<num_buttons;i++) btn[i].Event(id,lparam,dparam,sparam); }
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12637
