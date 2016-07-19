und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ForexProfitBoost_2nb - Indikator für den MetaTrader 5
Originalautor:
TradeLikeaPro.ru
Ein Trend-Indikator auf Basis von zwei Gleitenden Durchschnitten und den Bollinger Bänder als farbiges Histogramm.
Dies ist ein Trend-Indikator, die besten Ergebnisse erzielt er daher in einem Trendmarkt. In einem Seitwärts-Markt gibt es zu viele falsche Signale (Filter erforderlich). Der Indikator zeigt das Vorhandensein und die Stärke eines Trends eines Währungspaares. Nur drei Farben werden für die Signale verwendet: die Standardfarben sind gelb, blau und rot.
Wie vermutlich bereits vermuten, zeigt rot einen Abwärtstrend und blau einen Aufwärtstrend. Gelb zeigt ein schwächer Werden des aktuellen Trends, eine mögliche Trendumkehr, einen Rücksetzer oder einen Seitwärtsmarkt. Je mehr gelb auf dem Chart zu sehen ist, desto höher ist die Möglichkeit einer Trendwende. Weitere Details finden Sie unter folgendem Link:
Abb. 1. Der ForexProfitBoost_2nb Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12602
