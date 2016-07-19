Der ForexProfitBoost_2nb mit der Möglichkeit in den Eingabeparameter einen Zeitrahmen zu bestimmen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die Indikatordatei ForexProfitBoost_2nb.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der ForexProfitBoost_2nb_HTF Indikator